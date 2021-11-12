Названа стоимость выступлений российских артистов под Новый год

В связи с пандемией наблюдается падение спроса на услуги звезд.

Промоутеры рассказали о стоимости выступлений российских артистов в преддверии Нового года. Отмечается, что в последнее время спрос на услуги звезд упал, так что гонорары тоже стали скромнее. Об этом пишет News.ru.

Организатор Сергей Лавров признался, что говорил с топовым артистом, который рассказал, что у него запланировано только три корпоратива на весь декабрь. А ведь раньше он выступал до 80 раз в месяц.

Самым дорогим артистом считается певец Григорий Лепс. За его выступление придется отдать 12 миллионов рублей. А вот певица Алла Пугачева берет чуть меньше – от 8 до 10 миллионов рублей. За концерт известного рэпера Моргенштерна просят 7 миллионов. Что касается Димы Билана, Нюши и Лолиты, то они готовы выступать за 2-3 миллиона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гонорар Бузовой в театре оказался в полтора раза выше, чем у Литвиновой.