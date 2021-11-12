Названа стоимость выступлений российских артистов под Новый год

Названа стоимость выступлений российских артистов под Новый год
Гигорий Лепс. Фото: instagram.com/gvleps

В связи с пандемией наблюдается падение спроса на услуги звезд.

Промоутеры рассказали о стоимости выступлений российских артистов в преддверии Нового года. Отмечается, что в последнее время спрос на услуги звезд упал, так что гонорары тоже стали скромнее. Об этом пишет News.ru.

Организатор Сергей Лавров признался, что говорил с топовым артистом, который рассказал, что у него запланировано только три корпоратива на весь декабрь. А ведь раньше он выступал до 80 раз в месяц.

Самым дорогим артистом считается певец Григорий Лепс. За его выступление придется отдать 12 миллионов рублей. А вот певица Алла Пугачева берет чуть меньше – от 8 до 10 миллионов рублей. За концерт известного рэпера Моргенштерна просят 7 миллионов. Что касается Димы Билана, Нюши и Лолиты, то они готовы выступать за 2-3 миллиона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гонорар Бузовой в театре оказался в полтора раза выше, чем у Литвиновой.

гонорар звезды Новый год


 

Новости партнеров
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея ...
В России второй день подряд выявили больше 40 тысяч заражений COVID
Названа стоимость выступлений российских артистов под Новый год
В Кремле назвали мировой практикой введение QR-кодов на транспорте
В бюджете Петербурга не нашлось средств на обещанный жителям парк «Тучков Буян»
Пьяного водителя без прав, улетевшего в кювет в Пушкине, задержали
Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Кремль опроверг введение платного лечения от COVID для непривитых