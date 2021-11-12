Трамваи встали из-за ДТП с тремя машинами на Савушкина

Трамваи встали из-за ДТП с тремя машинами на Савушкина
ДТП на Савушкина. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На улице Савушкина произошло ДТП, в результате которого движение трамваев было остановлено.

Дорожный инцидент случился сегодня, 12 ноября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделись два легковых автомобиля. На кадрах видно, что легковушки столкнулись посреди проезжей части на трамвайных путях, одна из них уткнулась в припаркованную «ГАЗель».

Транспортные средства отделались небольшими вмятинами и царапина, но значительно затруднили проезд по участку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей.

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