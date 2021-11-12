Росгвардейца, погибшего при поимке мошенника в Петербурге, посмертно представили к госнаграде

Захаров рисковал жизнью, чтобы остановить мошенника, обманывавшего пенсионеров.

Глава Росгвардии Виктор Золотов посмертно представил в госнаграде погибшего сотрудника ведомства Евгения Захарова. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Золотов хочет, чтобы Захарова наградили орденом Мужества посмертно офицера специального отряда быстрого реагирования. Напоминаем, что инцидент произошел 9 ноября в Санкт-Петербурге. Росгвардеец принял участие в спецоперации по задержанию злоумышленника, который пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов на автомобили. Водитель наехал на Захарова – он скончался от серьезности полученных травм.

Позже злоумышленника и его сообщников все-таки задержали. Все они отрицают свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арестовали сообщницу телефонного мошенника, сбившего росгвардейца.