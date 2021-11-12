В Дагестане вооруженный мужчина убил имама мечети

В дагестанском селе пенсионер открыл стрельбу, в ходе которой убил имама мечети и ранил двух человек. Сам напавший погиб от ножевого ранения, которое нанес один из пострадавших.

Инцидент произошел в селе Аметеркмахи в Акушинском районе. Во время конфликта из-за земельного участка пенсионер начал стрелять из огнестрельного оружия. Ранения получили три человека, один из них, имам мечети, не выжил. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пострадавших оказал сопротивление и ударил пенсионера ножом в шею. В результате злоумышленник скончался. Двоих раненых доставили в Акушинскую больницу.

По данным «Известий», ранения получили родственники имама, которые вышли из дома, — его сын и племянник. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

На месте происшествия правоохранители изъяли несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова.

Прокуратура Дагестана начала процессуальную проверку по факту нападения вооруженного пенсионера на трех человек.

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