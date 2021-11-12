В Минздраве назвали сроки получения QR-кода после прививки «Спутником Лайт»

Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вакцина "Спутник Лайт" довольно популярна среди россиян. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Сертификат при повторной прививке или у переболевших коронавирусом и вакцинированных россиян, начинает действовать в день прививки, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Для тех, кто проходит первичную вакцинацию «Спутником Лайт», сроки иные. Россиянам, привитым однокомпонентной вакциной, сертификаты будут активироваться на портале «Госуслуги» только спустя три недели после укола.

Как сообщили «РИА Новости», Кузнецов отметил, что более длительное время необходимо для формирования иммунитета.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее советуют делать тем, кто уже переболел новой COVID-19 или при ревакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржцев, привившихся «Спутником Лайт» в последние две недели, оказались неактивными QR-коды о пройденной вакцинации.