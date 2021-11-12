У привитых «Спутником Лайт» петербуржцев перестали работать QR-коды

У привитых &#171;Спутником Лайт&#187; петербуржцев перестали работать QR-коды
Сначала QR-коды работали, но после сбоя на госуслугах в понедельник стали недействительными. Фото: Gazeta.SPb

У петербуржцев, привившихся «Спутником Лайт» в последние две недели, оказались неактивными QR-коды о пройденной вакцинации.

Одна из петербурженок рассказала «Фонтанке», что сделала прививку «Спутником Лайт» 25 октября. Она хотела посетить театр, но ее код оказался недействительным. Сейчас в личном кабинете на госуслугах указано, что QR-код будет действовать только с 15 ноября, то есть на 21-й день после пройденной вакцинации.

С такой же ситуацией столкнулась другая жительница Петербурга. Она получила компонент «Спутника Лайт» 3 ноября. На госуслугах у нее указано, что она сможет пользоваться своим QR-кодом только с 24 ноября.

Как отмечают петербурженки, сначала их коды работали, но после сбоя на госуслугах в понедельник стали недействительными.

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что пока не могут сказать, является ли ситуация последствием сбоя на госуслугах или нововведением.

«Этот вопрос нужно адресовать порталу «Госуслуг», который в ведении Минцифры», — подчеркнули в ведомстве.

Однако чиновники смогли обосновать это логичным подходом с медицинской точки зрения. На формирование иммунитета после вакцинации «Спутником Лайт» уходит примерно 2-3 недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилось объяснение сбоя, лишившего россиян QR-кода на Госуслугах.

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