Совет образования Лиговка-Ямская попросил Беглова отправить в отставку Войтановского

Совет образования Лиговка-Ямская попросил Беглова отправить в отставку Войтановского
Совет образования Лиговка-Ямская попросил Беглова отправить в отставку Войтановского. Фото: Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

В пятницу, 12 ноября, общественный совет муниципального образования Лиговка-Ямская попросил губернатора Петербурга Александра Беглова отправить в отставку главу муниципалитета Вадима Войтановского.

В Центральном районе общественный совет муниципального образования Лиговка-Ямская не доволен своим руководителем. Как сообщает «Форпост» со ссылкой на МО, муниципалы написали обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову. В обращении сказано, что за последние два года муниципалитет имел большие расходы на свое собственное содержание. Также отмечены проблемы с благоустройством, конфликты главы с депутатами и отсутствие заседаний местного совета.

«В муниципальном образовании Лиговка-Ямская сложилась критическая ситуация. Спасти положение может только губернатор Петербурга Александр Беглов, который незамедлительно должен принять решение и отправить в отставку действующего главу», — отмечается в обращении.

По словам муниципалитета, члены общественного совета уже начали собирать подписи под обращением к Беглову. Кроме того, копию документа также планируют направить лидеру объединения «Россия без коррупции» Роману Путину, двоюродному племяннику президента РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пост заместителя комитета по делам Арктики занял экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

Александр Беглов войтановский ленобласть муниципалитет новости СПб Центральный район


 

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