Войтановский сообщил, что работу администрации Центрального района саботируют оппозиционеры

Войтановский сообщил, что работу администрации Центрального района саботируют оппозиционеры
Войтановский сообщил, что работу администрации Центрального района саботируют оппозиционеры. Фото: Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский заявил, что работу администрации Центрального района саботируют оппозиционеры, в следствии чего его хотят отправить в отставку, чтобы захватить власть в муниципалитете.

Войтановский предположил, почему группа петербургских активистов пытается сместить его с должности. По его мнению, муниципальные депутаты специально на протяжении долгого времени саботировали его работу. Об этом сообщают «Невские новости».

По словам главы МО Лиговка-Ямская, оппонентов подтолкнуло к выступлению против него то, что он обратился в прокуратуру и поднял вопрос о роспуске депутатов после безответных писем с просьбой представить свои предложения для включения в бюджет.

Войтановский заявил, что в отношении лиц, которые собирают подписи против него, направлено заявление о возбуждении уголовного дела за вымогательство.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что общественный совет муниципального образования Лиговка-Ямская направил губернатору Петербурга обращение, в котором попросил отправить в отставку главу муниципалитета Вадима Войтановского.

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