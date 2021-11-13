«Лучший день в моей жизни»: Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней

«Лучший день в моей жизни»: Бритни Спирс прокомментировала прекращение опекунства над ней
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Американская певица Бритни Спирс после решения суда о прекращении опекунства над ней назвала это лучшим днем в своей жизни.

«Боже мой, я так сильно люблю своих фанатов … Думаю, я буду плакать остаток дня!!!! Лучший день в моей жизни», — написала она у себя в Instagram.

Напомним, суд в Лос-Анджелесе прекратил опекунство над Спирс.

В конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 14 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

До конца года должен состоятся еще один суд, который окончательно поставит точку в этом деле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

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