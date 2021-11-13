Под утро на проспекте Луначарского загорелись бытовки

Ранним утром 13 ноября в Калининском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 04:39 мск.

На проспекте Луначарского, 116, в двух цельнометаллических бытовках размером 2х4 метров происходило горение по всей площади, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Справиться с огнем удалось в 05:41 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и 11 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Приморском районе Санкт-Петербурга вечером 12 ноября от пожара пострадал легковой автомобиль «Фольксваген Поло». С пожаром удалось справиться за короткое время. В 21:41 возгорание было устранено.