Кокорин может покинуть «Фиорентину»

Нападающей итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из итаоьянского луба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как пишет издание, руководство «фиалок» планируют взять зимой на место футболиста игрока «Ромы» Борху Майораля, а для Кокорина будут искать новый клуб.

В текущем сезоне форвард провел за «Фиорентину» 27 минут, не отметившись результативными действиями.

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт рассчитан на три с половиной года. Ранее выступал за «Спартак» с августа 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.