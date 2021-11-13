Гинцбург заявил, что назальная вакцина от ковида сможет дополнять «Спутник Лайт»

Гинцбург заявил, что назальная вакцина от ковида сможет дополнять «Спутник Лайт»
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от ковида сможет в будущем применяться для ревакцинации вместе со «Спутником Лайт».

«Подтвердить это — одна из задач того клинического исследования, которое будет поводиться с вакциной», — приводит его слова ТАСС.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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