В России число заразившихся COVID с начала пандемии превысило 9 миллионов

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 9 млн.

По данным оперштаба по борьбе с болезнью на утро 13 ноября, число зараженных COVID-19 в России возросло за сутки на 39 256, общее количество заболевших составило 9 031 851.

В относительном выражении прирост составил 0,44%. Больше всего случаев инфицирования выявили в Москве (4 185), следом идут Петербург (3 273) и Московская область (2 891).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единственным основанием для медотвода от вакцинации может стать негативная реакция организма на препарат. В таком случае можно попробовать вакцинироваться другим препаратом.