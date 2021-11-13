«Без движения»: на тротуаре в центре Петербурга заметили лежачего человека

«Без движения»: на тротуаре в центре Петербурга заметили лежачего человека
ДТП на Владимирском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На Владимирском проспекте в Центральном районе Петербурга заметили человека, лежащего посреди тротуара. Признаков жизни незнакомец не подавал.

Дорожный инцидент случился сегодня, 13 ноября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Относительно много полиции, и лежит человек на тротуаре без движения», — написал автор записи.

На кадрах видно, что к дому приехали как минимум два служебных автомобиля. Детали происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения сбили пешехода. Кроме того, медики оказывали помощь мотоциклисту. После очевидцы рассказали, что пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте, в результате столкновения он умер на месте происшествия.

дтп наезд на пешехода новости СПб


 

Новости партнеров
Школьница из Петербурга стала одной из самых красивых девочек мира
Школьница из Петербурга стала одной из самых красивых девочек мира
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Пенсионеров обязали прививаться от COVID-19, но какие санкции их ждут за отказ?
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Без движения»: на тротуаре в центре Петербурга заметили лежачего человека
В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников бойцом СОБРа
В Петербурге зафиксировано 3273 новых случая коронавируса
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать прямо на дому
В России за сутки коронавирус подхватили 39 тысяч человек
Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID в пяти регионах России
Иммунолог озвучил единственную причину для медотвода от вакцинации
В воскресенье в Петербурге ожидается до плюс 3 градусов