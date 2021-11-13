«Без движения»: на тротуаре в центре Петербурга заметили лежачего человека

ДТП на Владимирском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

ДТП на Владимирском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На Владимирском проспекте в Центральном районе Петербурга заметили человека, лежащего посреди тротуара. Признаков жизни незнакомец не подавал.

Дорожный инцидент случился сегодня, 13 ноября. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Относительно много полиции, и лежит человек на тротуаре без движения», — написал автор записи.

На кадрах видно, что к дому приехали как минимум два служебных автомобиля. Детали происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке проспектов Энгельса и Просвещения сбили пешехода. Кроме того, медики оказывали помощь мотоциклисту. После очевидцы рассказали, что пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте, в результате столкновения он умер на месте происшествия.