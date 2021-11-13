На Заневском проспекте не смогли разъехаться две легковушки

На Заневском проспекте не смогли разъехаться две легковушки
Инцидент случился на Заневском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 13 ноября, в Красногвардейском районе Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился на Заневском проспекте. По словам очевидцев, столкнулись автомобиль каршеринга и Mercedes. В Сети опубликовано фото с места происшествия.

«На Заневском проспекте, напротив Заневского каскада. Каршеринг тормознул в «Мерседес», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей.

авария дтп красногвардейский район


 

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