На Заневском проспекте не смогли разъехаться две легковушки

В субботу, 13 ноября, в Красногвардейском районе Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился на Заневском проспекте. По словам очевидцев, столкнулись автомобиль каршеринга и Mercedes. В Сети опубликовано фото с места происшествия.

«На Заневском проспекте, напротив Заневского каскада. Каршеринг тормознул в «Мерседес», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей.