«Она огромная»: жители дома на Маршала Жукова делят квартиры с крысами

&#171;Она огромная&#187;: жители дома на Маршала Жукова делят квартиры с крысами
Крысы в доме на Маршала Жукова. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Жители одного из домов на проспекте Маршала Жукова пожаловали на крыс, проникающих в квартиры.

Грызунов заметили в доме №18. Подробности горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Через техническую шахту в квартиру проникают крысы и ползают где им угодно. Управляющая компания не может потравить», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, как крупная крыса передвигается вдоль трубы в ванной комнате, после чего скрывается в отверстии в стене.

«Она огромная», — комментирует автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на незваных грызунов также жаловались жители дома на Большой Посадской улице. Они рассказывали, что регулярно замечают огромных крыс — грызуны в комфортных для себя условиях вырастают до размера кошек. Они страдают от крысиного нашествия уже несколько лет.

крысы новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Она огромная»: жители дома на Маршала Жукова делят квартиры с крысами
На Заневском проспекте не смогли разъехаться две легковушки
В России тестируют поезда «Ласточка» с автопилотом
Диетолог назвал способствующий похудению продукт
В Ленобласти еще 396 человек заболели коронавирусом
В России число заразившихся COVID с начала пандемии превысило 9 миллионов
«Без движения»: на тротуаре в центре Петербурга заметили лежачего человека
В Петербурге простились с погибшим при задержании мошенников бойцом СОБРа