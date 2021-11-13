«Она огромная»: жители дома на Маршала Жукова делят квартиры с крысами

Крысы в доме на Маршала Жукова. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Крысы в доме на Маршала Жукова. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

Жители одного из домов на проспекте Маршала Жукова пожаловали на крыс, проникающих в квартиры.

Грызунов заметили в доме №18. Подробности горожане рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Через техническую шахту в квартиру проникают крысы и ползают где им угодно. Управляющая компания не может потравить», — написал автор записи.

На видеозаписи зафиксировано, как крупная крыса передвигается вдоль трубы в ванной комнате, после чего скрывается в отверстии в стене.

«Она огромная», — комментирует автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на незваных грызунов также жаловались жители дома на Большой Посадской улице. Они рассказывали, что регулярно замечают огромных крыс — грызуны в комфортных для себя условиях вырастают до размера кошек. Они страдают от крысиного нашествия уже несколько лет.