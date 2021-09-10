Жильцы дома на Большой Посадской жалуются на крыс размером с кошек во дворе

Во дворе дома №4Г на Большой Посадской улице регулярно замечают огромных крыс — грызуны в комфортных для себя условиях вырастают до размера кошек. Жильцы дома страдают от крысиного нашествия уже несколько лет.

Оказалось, что поголовье крыс достигло сотни. Несмотря на то, что совсем рядом находятся муниципальный округ Посадский и 53 военный следственный отдел, грызунов будто не замечают. Вот уже более двух лет жильцы дома №4Г пытаются привлечь внимание к проблеме и добиться истребления крыс.

Помимо того, что крысы являются опасными животными и переносчиками болезней, они активно роют норы и оставляют следы жизнедеятельности — различный мусор. Следы проживания большого количества крыс во дворе заметны невооруженным взглядом.

Петербуржцы считают, что рассадником грызунов является мусорная площадка, которую, по-видимому, редко убирают. Крысы облюбовали себе места за мусорными баками и гаражами. Даже дератизация, проводимая в 2020 году, не смогла выселить животных из двора.

Жильцы дома страдают не только в эстетическом или этическом отношении — крысы наносят весьма ощутимый вред имуществу. К примеру, одному из горожан они перегрызли проводку в автомобиле, пишет «Мойка78». При этом здание муниципального округа и военного следственного отдела отремонтировано, как и асфальт рядом с ним — дом №4Г в ближайшее время, похоже, ремонт не ждет.

Крысы буквально берут под контроль дворовую территорию: грызуны бегают даже на детской площадке, из-за чего жильцы боятся выпускать на улицу своих детей. Там же гуляют ребята из детского сада — крысы могут причинить им реальный вред.

Отметим, что дом №4Г на Большой Посадской находится на контроле ЖКС №1 Петроградского района. Редакция Gazeta.SPb пыталась связаться с организацией для получения комментариев, но на звонок никто не ответил.