На пересечении Богатырского и Планерной не смогли разъехаться две легковушки

Дорожный инцидент случился на пересечении Богатырского и Планерной. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на пересечении Богатырского и Планерной. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 13 ноября, в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на пересечении Богатырского и Планерной. По словам очевидцев, разъехаться не смогли две иномарки.

«ДТП между Мерседесом и Солярисом на пересечении Богатырского и Планерной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на Кораблестроителей.