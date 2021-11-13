Более 700 петербуржцев с COVID оказались в реанимации

За минувшие сутки в ковидные стационары поступили еще 484 больных. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

За минувшие сутки в ковидные стационары поступили еще 484 больных. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Северной столице растет госпитализация с коронавирусом и пневмониями. Более 700 пациентов с коронавирусом оказались в реанимациях.

Об этом стало известно сегодня, 13 ноября. Петербургские медики за последние сутки госпитализировали 484 пациента с коронавирусом и пневмонией, следует из данных эпидемиологической справки Смольного.

Всего в ковид-больницах города находятся 7 562 человека, из них 708 переведены в реанимацию, 383 — подключены к ИВЛ.

На данный момент в Петербурге на прием больных COVID-19 задействовано 18 больниц. Свободный коечный фонд составляет 37,85%.

Напомним, Петербург занял второе место среди регионов России по заболеваемости коронавирусом (3 273), уступив Москве (4 185). На третьем месте оказалась Московская область (2 891).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что период долгих выходных в Петербурге дал положительные результаты.