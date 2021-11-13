Беглов поздравил музей Достоевского с полувековым юбилеем

Губернатор Александр Беглов в субботу посетил Музей Достоевского. Он открыл новую литературную экспозицию, посвященную полувековому юбилею учреждения.

Музей помимо 200-летия классика мировой литературы отмечает еще и собственный полувековой юбилей. К такой дате в нем появилась небольшая выставка, рассказывающая о работе учреждения и его сотрудниках.

Как сообщили на сайте администрации города, Беглов поздравил с 50-летием музея его сотрудников. И добавил, что представленная экспозиция «дополняет образ великого писателя и, самое главное, вызывает интерес к нему у современного поколения».

Градоначальник и директор музея Наталья Ашимбаева также обсудили перспективы развития учреждения. Из бюджета города выделено 28 млн рублей, которые пойдут на ремонтно-реставрационные работы и обустройство экспозиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Михайловском замке покажут Евангелие, которое подарили Достоевскому жены декабристов. В Петербурге ее планируют впервые представить публике 18 ноября.

Еще одна выставка посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского открылась в Русском музее.