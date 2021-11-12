В Михайловском замке покажут Евангелие, которое подарили Достоевскому жены декабристов

В Михайловском замке покажут Евангелие, которое подарили Достоевскому жены декабристов
Экспозиция развернулась в Михайловском замке. Фото: администрация Петербурга

В Михайловском замке 13 ноября откроется выставка «Я — Достоевский», приуроченная к 200-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя.

Экспозицию составили сохранившиеся до нашего времени вещи Федора Михайловича. Также посетители увидят копии картин из собраний Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея и первые издания произведений автора.

На выставке будут представлены личные вещи Федора Михайловича Достоевского. Фото: Телеграм-канал «Пиотровский Online»

Как сообщили в пресс-службе правительства Петербурга, главным экспонатом выставки станет Евангелие, которое подарили Достоевскому в Сибири жены декабристов. В Петербурге ее планируют впервые представить публике 18 ноября.

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя. Фото: Телеграм-канал «Пиотровский Online»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще одна выставка посвященная 200-летию со дня рождения Достоевского открылась в Русском музее.

Кроме того, к 200-летию Достоевского запустили брендированный автобус в Петербурге. Утром 11 ноября с автобусной остановки «Кирочная улица» на маршрут №105 вышел брендированный автобус с портретом одного из самых читаемых писателей в мире.

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