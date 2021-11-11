В Петербурге к 200-летию Достоевского запустили брендированный автобус

В Петербурге к 200-летию Достоевского запустили брендированный автобус
Брендированный автобус с портретом Достоевского вышел на маршрут №105. Фото: Телеграм-канал "Пиотровский Online"

В Петербурге сегодня, в день рождения Федора Достоевского, запустили брендированный автобус с портретом писателя.

Об этом вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своем телеграм-канале. Сегодня отмечается 200-летия со дня рождения Федора Достоевского.

Утром с автобусной остановки «Кирочная улица» на маршрут №105 вышел брендированный автобус с портретом одного из самых читаемых писателей в мире.

Брендированный автобус с портретом Достоевского вышел на маршрут №105. Фото: Телеграм-канал «Пиотровский Online»

Кроме того, сегодня в Пушкинском доме открылась 46-я Международная конференция «Достоевский и мировая культура», которая в этом году посвящена не только юбилею Достоевского, но и 50-летию Музея Достоевского.

Центральный проект к 200-летию писателя — межмузейная выставка «Я Достоевский» — откроется завтра в 17 часов в Михайловском замке. На выставке в том числе представят картины, которые писатель упоминал в своих романах, а также его подлинные вещи и первые издания его произведений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в Петербурге отмечают 200-летие Достоевского.

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