В Петербурге к 200-летию Достоевского запустили брендированный автобус

В Петербурге сегодня, в день рождения Федора Достоевского, запустили брендированный автобус с портретом писателя.

Об этом вице-губернатор Борис Пиотровский рассказал в своем телеграм-канале. Сегодня отмечается 200-летия со дня рождения Федора Достоевского.

Утром с автобусной остановки «Кирочная улица» на маршрут №105 вышел брендированный автобус с портретом одного из самых читаемых писателей в мире.

Кроме того, сегодня в Пушкинском доме открылась 46-я Международная конференция «Достоевский и мировая культура», которая в этом году посвящена не только юбилею Достоевского, но и 50-летию Музея Достоевского.

Центральный проект к 200-летию писателя — межмузейная выставка «Я Достоевский» — откроется завтра в 17 часов в Михайловском замке. На выставке в том числе представят картины, которые писатель упоминал в своих романах, а также его подлинные вещи и первые издания его произведений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как в Петербурге отмечают 200-летие Достоевского.