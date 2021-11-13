В Ленобласти в частном доме сгорел мужчина

В Ленобласти в частном доме сгорел мужчина
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Из здания вынесли обгоревшее тело жильца, который не успел выбраться.

В Приозерском районе днем 13 ноября произошел серьезный пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел на территории СНТ Вуокса недалеко от Каменногорска. Там по непонятной причине загорелся частный дом – вспыхнула обстановка на площади шести квадратных метров. На место прибыли восемь человек, которые довольно быстро справились с огнем. К сожалению, они не успели спасти жильца, чье обгоревшее тело на данный момент уже вынесли из здания.

Личность погибшего не установлена. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики и спасатели прибыли к перевертышу на набережной Обводного канала. Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

ленинградская область новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выявили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями