В Ленобласти в частном доме сгорел мужчина

Из здания вынесли обгоревшее тело жильца, который не успел выбраться.

В Приозерском районе днем 13 ноября произошел серьезный пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел на территории СНТ Вуокса недалеко от Каменногорска. Там по непонятной причине загорелся частный дом – вспыхнула обстановка на площади шести квадратных метров. На место прибыли восемь человек, которые довольно быстро справились с огнем. К сожалению, они не успели спасти жильца, чье обгоревшее тело на данный момент уже вынесли из здания.

Личность погибшего не установлена. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что медики и спасатели прибыли к перевертышу на набережной Обводного канала. Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.