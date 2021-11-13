На Комендантском проспекте полностью сгорела легковушка

На место выезжали 10 пожарных, которые ликвидировали огонь.

В Приморском районе сегодня, 13 ноября, произошел серьезный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Комендантском проспекте у дома 24. Там по неустановленной причине загорелся «Фольцваген». Спасатели прибыли на место примерно в половину десятого вечера, через 20 минут они ликвидировали огонь. Машину спасти не удалось – она выгорела по всей площади.

В тушении участвовали 10 пожарных и две единицы техники. О пострадавших информация не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в частном доме сгорел мужчина.