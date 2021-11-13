Сборная России уступила Швеции со счетом 2:4

Сборная России все еще не набрала ни одного очка. Фото: Pixabay

Сборная России все еще не набрала ни одного очка. Фото: Pixabay

Теперь сборная Швеции возглавляет турнирную таблицу Кубка Карьяла.

Сборная России по хоккею сегодня, 13 ноября, проиграла команде Швеции в рамках Кубка Карьяла. Встреча завершилась со счетом 2:4. Теперь сборная иностранной сборной занимает первое место в турнирной таблице.

Известно, что первая шайба была забита форвардом шведской команды Антоном Бенгтссоном. Россиянин Матвей Мичков сравнял счет, после чего забил Карл Клинбергом. Затем отличился Артем Галимов, а Антон Ландер из сборной Швеции увеличил разрыв. Окончательный счет установил Карл Клинберг.

Напоминаем, что 16-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборной страны. Несмотря на все усилия наших хоккеистов, команда не смогла набрать ни одного очка.

В следующий раз россияне сыграют со сборной Чехии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в НХЛ.