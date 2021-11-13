В Петербурге, кажется, обокрали квартиру доктора Курпатова

Ущерб оценили почти в 4 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после крупной кражи. По предварительным данным, заявление написал знаменитый психолог Андрей Курпатов. Об этом 13 ноября пишет «Фонтанка».

В СМИ пишут, что инцидент произошел несколько месяцев назад в квартире на набережной канала Грибоедова. Курпатов лишился дорогих часов и серег. Доктор предположил, что его обокрал помощник.

Полиция уже поговорила с обвиняемым. Тот уверяет, что часы и сережки – это подарок психолога. Известно также, что перед написанием заявления Курпатов и помощник поссорились. Психолог до сих по не забрал заявление, так что было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из дома в деревне Глинка украли украшений на 3,7 млн рублей. Хозяйка заявила о пропаже браслетов, цепочек, колец и прочих украшений.