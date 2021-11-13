Из дома в деревне Глинка украли украшений на 3,7 млн рублей

Из дома в деревне Глинка украли украшений на 3,7 млн рублей
Неизвестный похитил ювелирные украшения. Фото: pixabay

Хозяйка заявила о пропаже браслетов, цепочек, колец и прочих украшений.

В Ленинградской области разыскивают злоумышленника, который обокрал коттедж. Об этом сегодня, 13 ноября, пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел в Тосненском районе в деревне Глинка. Жительница улицы Мариинской обратилась в полицию, так как лишилась дорогих украшений. Она заявила, что у нее бесследно пропали браслеты, цепочки, кольца, серьги и пара крестиков. Сумму ущерба она оценила в 3,7 миллиона рублей.

По предварительным данным, злоумышленник пробрался в дом сквозь разбитое окно. Сигнализация в этот момент была отключена. Полицейским предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из ювелирного магазина на Невском пропали украшения на 800 тысяч. Было написано заявление в полицию. Дата, время и личность преступника выясняются.

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