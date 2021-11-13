Кейт Миддлтон случайно показала содержимое своей сумки

Кейт Миддлтон случайно показала содержимое своей сумки
Кейт Миддлтон. может стать следующей королевой. Фото: фан-аккаунт герцогини в Instagram

Герцогиня забыла застегнуть молнию сумочки, так что людям удалось заглянуть в нее.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон случайно продемонстрировала содержимое своей сумочки, так как забыла застегнуть молнию. Посмотреть, что носит с собой герцогиня, смотри присутствующие на конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Заметно, что Миддлтон носит с собой ноутбук и папку с бумагами. Королевский эксперт Анджела Моллард, рассуждая о случившемся, предположила, что Кейт также берет в поездки косметику и салфетки. Также, скорее всего, при себе у мамы троих детей есть снеки для перекуса – пакетик изюма и батончики.

Моллард также верит, что Кейт случайно показала содержимое сумки. Многие, тем временем, уверены, что она сделала это специально, создавая новый инфоповод о себе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, за что Елизавета II обожает Кейт Миддлтон.

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