Почти 90% обитателей тюрем Петербурга и Ленобласти вакцинированы от COVID

Почти 90% обитателей тюрем Петербурга и Ленобласти вакцинированы от COVID
Все заключенные при поступлении проходят тщательный медосмотр. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Около 88% обитателей изоляторов и колоний Санкт-Петербурга и Ленинградской области привиты от COVID-19.

Комплекс мер, принимаемый в местах заключения, позволяет исключить распространение коронавируса. Так, все поступающие заключенные проходят медицинский осмотр, используют средства индивидуальной защиты и регулярно проходят дезинфекции.

Как сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), что те, кто содержится в тюрьмах и изоляторах, получают необходимую медпомощь, а при необходимости лабораторную диагностику новой болезни.

Подопечных колоний вакцинировали от COVID-19 с помощью мобильных бригад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что повторно прививаться необходимо, чтобы не появился какой-то другой штамм вируса. Через 6 месяцев уровень антител снижается, если человек не сталкивается постоянно с чужеродном антигеном.

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