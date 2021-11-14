Гинцбург считает критически важной ревакцинацию от COVID раз в полгода

Ревакцинацию «Спутником Лайт» в условиях распространения дельта-штамма нужно проходить раз в полгода. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что считает эту рекомендацию «очень критичной». И добавил, что повторно прививаться необходимо, чтобы не появился какой-то другой штамм вируса.

Как сообщили «РИА Новости», Гинцбург подчеркнул, что через 6 месяцев уровень антител снижается, если человек не сталкивается постоянно с чужеродном антигеном.

Напомним, Министерство здравоохранения России порекомендовало использовать «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации.

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что людям с низким иммунитетом порекомендовали ревакцинироваться от коронавируса через полгода после последней вакцинации.