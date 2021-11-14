На проспекте Большевиков сбили пешехода, на месте скорая

На проспекте Большевиков сбили пешехода, на месте скорая
Наезд на пешехода на проспекте Большевиков. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На проспекте Большевиков в Петербурге произошло ДТП с участием пешехода.

Авария случилась в воскресенье, 14 ноября, у дома №33. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Сбили пешехода. Приехала скорая и полиция», — написал авто записи.

На кадрах видно, что человек лежит посреди проезжей части, его окружили три человека. По предварительным данным, человек переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Наличной улице автомобиль «Сузуки» сбил школьника, который на самокате выехал на пешеходный переход. По сообщениям очевидцев, за рулем иномарки находился пенсионер. Ребенок остался в живых.

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