В России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID

В России дополнительно разыграют денежные призы среди вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан.

Призы по 100 тыс. рублей получат тысяча человек. Розыгрыш будет проводиться среди всех полностью привитых российскими вакцинами граждан.

Как сообщили «РИА Новости», победителей определит компьютер на основе Единого регистра вакцинированных. Все подробности об итогах розыгрыша можно будет узнать в личном кабинете на портале «Госуслуг».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что страх влияет на побочные эффекты после вакцинации от COVID-19. К такому мнению пришли ученые датского университета. Они выяснили, что боясь реакции на вакцину, можно спровоцировать организм на появление симптомов, которые им соответствуют. При этом количество «побочек» также зависит от возраста и пола человека, а также типа препарата.