Вся семейка в сборе: полиция задержала отца и сына. Их подозревают в выращивании наркотиков

У мужчин изъяли свыше 14 килограмм наркотических средств.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Уголовный розыск «взял» подозреваемых среди ночи, 12 ноября. 49-летний отец и 31-летний сын отправились в отдел полиции.
Когда место жительство мужчин обыскивали, то нашли примерно 14 килограмм наркотического вещества растительного происхождения, а также оборудование для культивирования растений.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
Стоит отметить, что один из подозреваемых ранее уже привлекался по статье, связанной с наркотиками.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шереметьево мужчина пытался провести наркотики в электронной сигарете.