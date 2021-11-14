Вся семейка в сборе: полиция задержала отца и сына. Их подозревают в выращивании наркотиков

Полиция задержала и отца, и сына. Фото: pixabay

Полиция задержала и отца, и сына. Фото: pixabay

У мужчин изъяли свыше 14 килограмм наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Уголовный розыск «взял» подозреваемых среди ночи, 12 ноября. 49-летний отец и 31-летний сын отправились в отдел полиции.

Когда место жительство мужчин обыскивали, то нашли примерно 14 килограмм наркотического вещества растительного происхождения, а также оборудование для культивирования растений.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Стоит отметить, что один из подозреваемых ранее уже привлекался по статье, связанной с наркотиками.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шереметьево мужчина пытался провести наркотики в электронной сигарете.