Автомобиль пробил ограждение на Большевиков, на месте спасатели и медики

Автомобиль пробил ограждение на Большевиков, на месте спасатели и медики
ДТП на проспекте Большевиков. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На проспекте Большевиков легковой автомобиль пробил дорожное ограждение. На месте работают спасатели и медики.

Дорожнй инцидент случился в воскресенье, 14 ноября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мерседес снес задом забор», — написал автор записи.

На кадрах видно, что автомобиль пробил багажником ограждение и заехал на поребрик. Задняя часть машины оказалась заметно повреждена, рядом разбросаны осколки и детали транспортного средства. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением в результате чего машину занесло.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Информация о состоянии автомобилиста не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Опель Корса» сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте происшествия.

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