Автомобиль пробил ограждение на Большевиков, на месте спасатели и медики

На проспекте Большевиков легковой автомобиль пробил дорожное ограждение. На месте работают спасатели и медики.
Дорожнй инцидент случился в воскресенье, 14 ноября. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Мерседес снес задом забор», — написал автор записи.
На кадрах видно, что автомобиль пробил багажником ограждение и заехал на поребрик. Задняя часть машины оказалась заметно повреждена, рядом разбросаны осколки и детали транспортного средства. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением в результате чего машину занесло.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции и медики. Информация о состоянии автомобилиста не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Опель Корса» сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Пострадавший скончался на месте происшествия.