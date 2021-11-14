Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Ленобласти

Автомобиль насмерть сбил пешехода на трассе в Ленобласти
Водитель сбил пешехода. Фото: pixabay

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Дорожный инцидент случился в субботу, 13 ноября, на 26 километре автодороги «Санкт-Петербург-Свердлова-Всеволожск». Около 21:00 34-летний водитель за рулем «Опель Корса», двигаясь вне населенного пункта в сторону деревни Колтуши, сбил неустановленного мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, травмы оказались несовместимы с жизнью, пешеход скончался на месте происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Северном проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. 17-летний пассажир «Фольксваген Поло» в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Полиция начала проверку по данному факту.

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