Подросток попал в больницу после ДТП Audi на Северном проспекте

Подросток попал в больницу после ДТП Audi на Северном проспекте
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Северном проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Полиция начала проверку по данному факту.

Дорожный инцидент случился в субботу, 13 ноября. Около 22:00 18-летний молодой человек за рулем «Фольксваген Поло» не справился с управлением, в результате чего столкнулся с попутным «Ауди Q3» под управлением 33-летнего водителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в результате ДТП 17-летний пассажир «Фольксваген Поло» в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим. На кадрах видно, что машина заняла одну полосу движения. Авария не создала пробок на дороге.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти дтп новости СПб


 

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