Подросток попал в больницу после ДТП Audi на Северном проспекте

На Северном проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Полиция начала проверку по данному факту.

Дорожный инцидент случился в субботу, 13 ноября. Около 22:00 18-летний молодой человек за рулем «Фольксваген Поло» не справился с управлением, в результате чего столкнулся с попутным «Ауди Q3» под управлением 33-летнего водителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, в результате ДТП 17-летний пассажир «Фольксваген Поло» в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим. На кадрах видно, что машина заняла одну полосу движения. Авария не создала пробок на дороге.