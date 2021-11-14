Прокуратура начала проверку после гибели рабочего при пожаре на Ижорском заводе

Прокуратура начала проверку после гибели рабочего при пожаре на Ижорском заводе
В результате пожара на Ижорском заводе скончался рабочий. Фото прокуратура Петербурга.

Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего при пожаре в цехе на территории Ижорского завода.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Колпинского района Петербурга организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ООО «Свелен», расположенного в цехе на территории Ижорского завода,

В воскресенье, 14 ноября, в пожаре пострадал рабочий. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что на территории Ижорского завода тушили пожар по повышенному рангу. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 07:04. Через 10 минут ранг был повышен до №1Бис. С возгоранием боялись 30 спасателей на шести спецмашинах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура заинтересовалась старым клипом на песню Oxxxymiron.

ижорский завод новости СПб происшествие прокуратура


 

Новости партнеров
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Ленобласть продлила коронавирусные ограничения
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге за сутки «заминировали» шесть школ и одну несуществующую
На Адмиралтейской улице «Вольво» сбил 9-летнюю девочку-пешехода
В Петербурге 72-летнюю бухгалтершу обокрали на 1,2 млн рублей
Петербуржца, выпивавшего в баре с девушками, нашли поколоченным в парадной дома
В Пушкине автоледи поехала на «красный» и отправила двухлетнего ...
Петербуржец убил сожителя матери солевой лампой
Специалисты проверили Дудергофку после массовой гибели рыб в Дудергофском канале
Автоледи, сбившая в Москве троих детей, отправится в колонию на пять лет