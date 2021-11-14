Прокуратура начала проверку после гибели рабочего при пожаре на Ижорском заводе

В результате пожара на Ижорском заводе скончался рабочий. Фото прокуратура Петербурга.

В результате пожара на Ижорском заводе скончался рабочий. Фото прокуратура Петербурга.

Прокуратура организовала проверку после гибели рабочего при пожаре в цехе на территории Ижорского завода.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Колпинского района Петербурга организовала проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности ООО «Свелен», расположенного в цехе на территории Ижорского завода,

В воскресенье, 14 ноября, в пожаре пострадал рабочий. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что на территории Ижорского завода тушили пожар по повышенному рангу. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 07:04. Через 10 минут ранг был повышен до №1Бис. С возгоранием боялись 30 спасателей на шести спецмашинах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура заинтересовалась старым клипом на песню Oxxxymiron.