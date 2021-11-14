В Петербурге девушка прыгнула в канал Грибоедова за утонувшим iPhone

В Центральном районе Петербурга неловкая девушка уронила в воду свой мобильный телефон. Недолго думая, она решила нырнуть за ним.

Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Однако девушка не подумала заранее, как будет выбираться из ледяной воды, даже если сможет найти свой iPhone.

На набережной канала Грибоедова собрались горожане, она пытались уговорить «водолазку» вылезти из воды. Однако ныряльщица стала объяснять, что уронила телефон в воду и продолжала нырять.

К сожалению, погружения в холодную воду оказались напрасными. Телефон так и не нашли. Саму девушку пришлось доставать из воды с помощью веревки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что горожан удивил мужчина, прыгнувший с моста в канал Грибоедова.