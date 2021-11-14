На Поклонной горе не повезло «Ладе»: «Форды» зажали ее с обеих сторон

В Выборгском районе Петербурга произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали сразу три машины.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 14 ноября.

Очевидец происходящего заснял, как «Тринадцатую» зажали два «Форда». На «Ладу» «напали» с двух сторон на Поклонной горе в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе произошла массовая авария. Машины превратились в груду металла, на месте работают спасатели. По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить четыре транспортных средства, для проезда осталась свободна одна из четырех полос. На кадрах видно, что транспортные средства сильно пострадали, дорога усыпана осколками и деталями машин.