Петербурженка стала самой красивой женщиной мира

Многодетная мама из Петербурга Ксения Давыдова выиграла в международном конкурсе красоты Mrs. Top Of The WORLD 2021.

О том, что 29-летняя жительница Северной столицы стала обладательницей титула самой красивой замужней женщины мира сообщают представители «Федерации миссис Санкт-Петербурга».

Финал конкурса, в котором принимали участие 30 женщин от 22 до 45 лет, прошел 13 ноября. Конкурентами петербурженки в конце стали женщины из Великобритании, Латвии, Кипра, Арубы, ОАЭ, Индии, Армении.

До замужества девушка работала моделью в Милане. Сегодня она мама троих малышей. Отмечается, что Ксении нравятся экстремальные путешествия, кулинария. Петербурженка реализовывает собственный благотворительный проект и является амбассадором проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Санкт-Петербурга.

Конкурс проходил в онлайн-формате. Участницы показывали фотографии в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. У финалисток же была возможность предоставить творческий номер, а также презентовать себя и свою видео-визитку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девочку из Петербурга признали одной из самых красивых в мире.