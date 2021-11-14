Первый тайм футбольного матча Россия-Хорватия закончился со счетом 0:0

Первый тайм футбольного матча Россия-Хорватия закончился со счетом 0:0
Российские болельщики поехали в Хорватию на матч. Фото: unsplash

Первый тайм матча России с Хорватией за путевку на чемпионат мира по футболу закончился ничьей.

Игра проходит в Хорватии, в городе Сплит, в это воскресенье, 14 ноября.

Со счетом 0:0 завершился первый тайм матча отборочного турнира ЧМ2022 между Россией и Хорватией. За 45 минут не был забит ни один мяч.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 11 ноября, в Северной столице завершился матч европейского отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россия победила в игре с Кипром. Авторами голов стали Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Россия сборная россии по футболу Сплит хорватия


 

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