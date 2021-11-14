Для непривитых от коронавируса в Австрии вводят локдаун

Новые антикоронавирусные правила вступают в силу в ночь на 15 ноября. Фото: pixabay

Новые антикоронавирусные правила вступают в силу в ночь на 15 ноября. Фото: pixabay

Власти Австрии с 15 ноября вводят локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавируса.

О введении национального локдауна для непривитых от COVID-19 сообщил канцлер Австрии Александер Шалленберг. Соответствующее решение было принято по итогам конференции кабмина с главами федеральных земель.

Новые антикоронавирусные правила вступают в силу в ночь на 15 ноября. Ограничения не затронут детей младше 12 лет, все остальные непривитые граждане будут обязаны соблюдать локдаун. За соблюдением будет следить полиция, нарушителей ждет наказание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном надеятся, что к Новому году ковид-ограничения не придется ужесточать.