Мужчины, погибшие после инцидента в метро Москвы, были братьями

Мужчина, погибший на под колесами в московском метро, и тот, кто пытался его спасти, оказались родными братьями.

Как сообщает «Московский комсомолец», 26-летний мужчина пытался спасти 22-летнего брата, упавшего на рельсы станции «Сходненская», но погиб сам, а выживший сбежал с места происшествия. Вскоре тело младшего брата нашли под окнами многоэтажного дома на улице Свободы.

Известно, что оба приехали в столицу из Дагестана и не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. Старшего задерживали за кражи, а младшего — за хранение наркотиков.

Из-за инцидента в метро остановили движение около 20 поездов между станциями «Планерная» и «Спартак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов после взрыва на заводе НЛМК в Липецке.