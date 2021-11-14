Мужчины, погибшие после инцидента в метро Москвы, были братьями

Мужчины, погибшие после инцидента в метро Москвы, были братьями
Оба брата погибли. Фото: pixabay

Мужчина, погибший на под колесами в московском метро, и тот, кто пытался его спасти, оказались родными братьями.

Как сообщает «Московский комсомолец», 26-летний мужчина пытался спасти 22-летнего брата, упавшего на рельсы станции «Сходненская», но погиб сам, а выживший сбежал с места происшествия. Вскоре тело младшего брата нашли под окнами многоэтажного дома на улице Свободы.

Известно, что оба приехали в столицу из Дагестана и не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. Старшего задерживали за кражи, а младшего — за хранение наркотиков.

Из-за инцидента в метро остановили движение около 20 поездов между станциями «Планерная» и «Спартак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов после взрыва на заводе НЛМК в Липецке.

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