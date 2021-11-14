Британские эксперты заявили, что коронавирус останется в мире на долгие годы

Коронавирус останется в мире на долгие годы и превратится в сезонную болезнь, сообщили британские эксперты.

Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на британскую Национальную службу здравоохранения. Специалисты ожидают, что коронавирус будет распространяться теми же темпами, но всплески заболеваемости будут сезонными, как у гриппа и других респираторных инфекций. Ученые надеются, что вакцинация поможет стабилизировать COVID-19.

В документе службы говорится, что сейчас нужно подумать о том, как общество может одновременно бороться с коронавирусом, жить с ним и добиться эндемического состояния на долгие годы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились более 252 млн человек.