Супервулкан посчитали главной угрозой для жизни на Земле

Супервулкан посчитали главной угрозой для жизни на Земле
Огор напомнил об извержении вулкана на Суматре, которое произошло 75 тысяч лет назад. Фото: unsplash

Научный журналист из Дании Ларс Хенрик Огор заявил, что супервулкан является главной естественной угрозой для человечества.

Журналист написал об этом в своей работе «Большая злая книга катастроф», издержки из которых приводит издание Berlingske.

Огор напомнил об извержении вулкана на Суматре, которое произошло 75 тысяч лет назад. Слой лавы и пепла глубиной до 400 метров охватил несколько сотен километров от вулкана, уничтожив все растения и животных на своем путин.

Облака, образовавшиеся их выброшенных вулканом пепла и газов, достигли Азии и закрыли собой солнечный свет, из-за чего над этим континентом наступила ночь.

Из-за природной катастрофы началась вулканическая зима, средняя температура в мире упала на 10 градусов. После этого число людей на планете сократилось до нескольких тысяч, человечество едва не вымерло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько лет у человечества отобрал коронавирус.

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