14-летнюю петербурженку забрали с Думской в реанимацию

Из Центрального района Петербурга, в субботу вечером, забрали девочку-подростку, которую угостила неизвестным психотропным веществом ее знакомая.

Как стало известно Gazeta.SPb, 13 ноября из больницы сообщили в отдел полиции, что в медучреждение в тяжелом состоянии поступила 14-летняя девочка. Ее забрала «скорая» с Думской улицы. Врачи диагностировали у ребенка острое пероральное отравление неизвестным психотропным веществом. Пострадавшую пришлось поместить в реанимацию.

Оказалось, что ранее девочка выпила три таблетки, которыми ее угостила знакомая с целью опьянения. Со своей «щедрой» подругой подросток встретилась у метро «Гражданский проспект».

Стоит отметить, что ребёнка воспитывает одна мать. Семья девочки состоит на учете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подросток попал в больницу после ДТП Audi на Северном проспекте.