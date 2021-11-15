На Гороховой улице из черного «Мерседеса» обстреляли петербуржца

В Центральном районе Петербурга между тремя мужчинами произошел словесный конфликт. Однако кому-то аргументов все же не хватило.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 ноября, в 5 утра, в полицию обратился 38-летний мужчина. Он заявил, что на Гороховой улице, у дома № 51, у него и еще двоих граждан случилась словесная перепалка. Затем неизвестные не выдержали и напали на него. Горожанину повредили автомобиль. Кроме этого, в потерпевшего стреляли из черного «Мерседеса». Затем обидчики скрылись с места происшествия.

Заявитель отказался от медицинской помощи. По словам мужчины, нападавшим было около 40 лет, оба были в бейсболках и темной одежде.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителю, устроившему стрельбу на Невском проспекте, назначен домашний арест.