Водителю, устроившему стрельбу на Невском, назначен домашний арест

Водителю, устроившему стрельбу на Невском, назначен домашний арест
Суд рассмотрел ходатойство следствия. Фото: Ba;tphoto/Павел Долганов

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новруза Аббасова, обвиняемого в хулиганстве.

По данным следствия, 9 ноября около 21:26 Аббасов, двигаясь по Невскому проспекте на автомобиле ВАЗ 2112, у остановки общественного транспорта около, произвел не менее одного выстрела из окна машины.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 12 ноября, суд назначил мужчине домашний арест по 8 января.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в тот же день стрельба прогремела в Выборгском районе Петербурга. Очевидцы рассказали, что во дворе дома 132 по проспекту Энгельса услышали громкие хлопки.

новости СПб объединенная пресс-служба судов


 

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