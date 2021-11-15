Неизвестные на электросамокатах обстреляли прохожих на Коллонтай

В Невском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил в прохожих из пневматического пистолета.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 12 ноября в 03:10 в полицию обратилась женщина и рассказала том, что у дома 10 по улице Коллонтай двое неизвестных из пневматического пистолета выстрелили несколько раз в нее и ее 29-летнего спутника, после чего с места скрылись на электросамокатах.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен. На следующий день у дома 6 корпус 1 по Союзному проспекту по подозрению был задержан ранее неоднократно судимый за грабеж и хранение наркотиков 22-летний молодой человек. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Приняты меры к розыску и задержанию соучастника преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга между тремя мужчинами произошел словесный конфликт. Однако кому-то аргументов все же не хватило.