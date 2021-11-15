В результате ДТП на улице Вавиловых пострадал один человек

В результате ДТП на улице Вавиловых пострадал один человек
Инцидент случился 13 ноября у дома 14 на улице Вавиловых. Фото: yandex.ru/maps

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился 13 ноября у дома 14 на улице Вавиловых.

По предварительной информации, водитель, находясь за рулем Volkswagen Polo, двигаясь по Северному проспекту от Светлановского проспекта в сторону улицы Вавиловых, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении Audi Q3.

В результате ДТП 17-летний пассажир первой иномарки с множественными ссадинами, повреждениями правого глаза и ушибом правого бедра в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.

авария дтп калининский район


 

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