В результате ДТП на улице Вавиловых пострадал один человек

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент случился 13 ноября у дома 14 на улице Вавиловых.
По предварительной информации, водитель, находясь за рулем Volkswagen Polo, двигаясь по Северному проспекту от Светлановского проспекта в сторону улицы Вавиловых, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении Audi Q3.
В результате ДТП 17-летний пассажир первой иномарки с множественными ссадинами, повреждениями правого глаза и ушибом правого бедра в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.